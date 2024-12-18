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    Мошенники с помощью ИИ подделали голос Аиды Балаевой

    Министр призывает граждан быть бдительными.

    18 декабря 2024 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    Министр культуры и информации РК Аида Балаева просит игнорировать такие сообщения и блокировать неизвестные номера, передает Liter.kz.

    «Дорогие друзья! В последнее время участились случаи, когда якобы от моего имени знакомым и незнакомым людям неизвестные отправляют голосовые сообщения, прибегая к помощи искусственного интеллекта. Прошу всех игнорировать такие сообщения и блокировать неизвестные номера. Это работают мошенники, не будьте слишком доверчивыми», — написала министр.

    Балаева призвала казахстанцев не попадаться на уловки мошенников, беречь себя и своих близких.

    Ранее сообщалось, что мошенники рассылают сообщения от имени Аиды Балаевой.

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