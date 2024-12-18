Мошенники с помощью ИИ подделали голос Аиды Балаевой

Министр призывает граждан быть бдительными.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева просит игнорировать такие сообщения и блокировать неизвестные номера, передает Liter.kz.

«Дорогие друзья! В последнее время участились случаи, когда якобы от моего имени знакомым и незнакомым людям неизвестные отправляют голосовые сообщения, прибегая к помощи искусственного интеллекта. Прошу всех игнорировать такие сообщения и блокировать неизвестные номера. Это работают мошенники, не будьте слишком доверчивыми», — написала министр.

Балаева призвала казахстанцев не попадаться на уловки мошенников, беречь себя и своих близких.

Ранее сообщалось, что мошенники рассылают сообщения от имени Аиды Балаевой.