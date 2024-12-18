Новую платформу для экспортеров запустили в Казахстане

Комплексный подход значительно ускоряет обработку заявок, повышает эффективность взаимодействия и минимизирует временные затраты для экспортеров.

Дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек»», АО «Экспортно-кредитное агентство Казахстана, запустила личный кабинет экспортера — онлайн-платформу для подачи отечественными экспортерами цифровых заявок и согласования условий договора. Патформа функционирует по принципу единого окна и интегрирована с порталом поддержки бизнеса Bgov и контакт-центром холдинга Байтерек. Она предоставляет возможность экспортеру взаимодействовать в режиме онлайн с закрепленным менеджером Агентства, передает Sputnik.

При подаче заявления экспортеру необходимо выбрать страховой продукт и пройти этапы, которые включают регистрацию и авторизацию в личном кабинете. После рассмотрения онлайн-заявки, в случае ее одобрения, экспортеру предоставляется возможность подписания онлайн-договора с использованием электронной цифровой подписи. Этот процесс позволяет обеспечить высокую степень юридической безопасности и прозрачности. Такой подход значительно ускоряет обработку заявок, повышает эффективность взаимодействия и минимизирует временные затраты для экспортеров.

В ближайшее время Агентство планирует провести серию обучений экспортеров по подаче заявки на онлайн-портале.