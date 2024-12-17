Более 3 тысяч казахстанок обучается в рамках второго потока программы IT-Aiel

Программа направлена на развитие цифровых навыков у женщин и предоставляет возможности для их профессионального роста в IT-сфере.

Astana Hub подводит итоги образовательной программы IT-Aiel 2.0, реализуемой в сотрудничестве с Национальной комиссией по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и НКО «TechnoWomen».

Проект, стартовавший в июне 2024 года, вызвал широкий интерес: было подано 5200 заявок от женщин со всех регионов Казахстана. Из них 3084 участницы начали обучение и активно осваивают No-code программирование, основы фриланса, электронной коммерции и другие востребованные навыки. На данный момент 62 участницы успешно завершили обучение, получив необходимые знания для старта своей карьеры или предпринимательской деятельности.

Программа охватила женщин старше 18 лет, включая безработных, женщин в декретном отпуске, студенток и начинающих предпринимательниц. Наибольшее количество участниц зарегистрировано из Астаны, Алматы, Алматинской и Западно-Казахстанской областей.

Среди успешных инициатив второго потока программы можно выделить проекты следующих участниц:

— Сағиля Сағидан из Кызылорды разработала образовательную платформу EdKids, которая помогает детям получать доступ к качественным знаниям и развивать свои навыки с раннего возраста. Платформа ориентирована на интерактивное обучение и является доступной для широкого круга пользователей.

— Асель Каражан из Актобе создала сайт школы AKM Education для подготовки к ментальной арифметике. Школа помогает детям и подросткам развивать аналитическое мышление, улучшать память и сосредоточенность, предлагая современные подходы к обучению.

— Меруерт Жарылкасынова из Астаны запустила приложение «Qadam. Гранты для бизнеса и стартапов в Казахстане», которое предоставляет предпринимателям и стартаперам актуальную информацию о доступных грантах и программах поддержки. Приложение значительно упрощает поиск и подачу заявок, способствуя развитию малого и среднего бизнеса.

— Айдана Сембаева из Алматы разработала чат-бот в Telegram для автоматизации взаимодействия с клиентами и сотрудниками. Чат-бот решает рутинные задачи, такие как ответы на часто задаваемые вопросы, обработка заказов и внутренние коммуникации, повышая эффективность бизнес-процессов.

Напомним, что в 2023 году в рамках первого потока программы IT-Aiel обучение прошло более 2000 женщин из 17 регионов Казахстана. 50 участниц создали свои собственные IT-продукты, такие как веб-сайты и приложения, что позволило им значительно улучшить свои карьерные перспективы.

Проект IT-Aiel демонстрирует, что цифровое образование является мощным инструментом для расширения возможностей женщин, позволяя им развивать свои навыки и вносить значимый вклад в IT-индустрию Казахстана.