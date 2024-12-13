2024 год в ВИЭ: ключевые проекты и достижения Казахстана в области зеленой энергетики

Министерство энергетики РК подводит итоги года, насыщенного важными событиями и значительными достижениями в сфере возобновляемых источников энергии.

Успешная реализация проектов и заключение стратегических соглашений укрепляют позиции Казахстана в международной энергетической повестке.

Развитие инфраструктуры ВИЭ

В 2024 году в эксплуатацию было введено три новых объекта ВИЭ общей мощностью 34,75 МВт. Это стало возможным благодаря привлечению инвестиций на сумму 13,7 млрд тенге. До конца года ожидается завершение строительства еще пяти объектов общей мощностью 128,4 МВт, что дополнительно укрепит энергетический потенциал страны.

На сегодняшний день в Казахстане действует 148 объектов ВИЭ с общей установленной мощностью 2903,7 МВт. Эти объекты играют ключевую роль в сокращении углеродного следа и обеспечивают энергосистему страны экологически чистой и устойчивой энергией.

Вклад в экономику и занятость

Общее количество рабочих мест в секторе ВИЭ в 2024 году достигло 1809. Это подчеркивает значимость возобновляемой энергетики не только для экологического перехода, но и для социально-экономического развития регионов страны.

Реализация стратегических проектов

Ключевым событием года стало подписание инвестиционного соглашения с компанией «Masdar» на строительство крупной ветровой электростанции мощностью 1 ГВт в Жамбылской области. Проект включает современные системы накопления энергии, что станет важным шагом в повышении надежности и стабильности энергосистемы Казахстана.

Не менее важным достижением стало подписание межправительственного соглашения с Китайской Народной Республикой о строительстве объектов ВИЭ общей установленной мощностью 1,8 ГВт. Этот проект усиливает международное сотрудничество, привлекает новые инвестиции и технологии в Казахстан.

Поддержка маломасштабных объектов ВИЭ

В 2024 году принят закон, направленный на стимулирование развития маломасштабных объектов ВИЭ среди населения. Новый механизм позволит значительно упростить установку солнечных панелей и других энергоэффективных технологий на уровне домохозяйств, что станет важным вкладом в популяризацию зеленой энергии в стране.

Устойчивый энергетический переход

Казахстан продолжает демонстрировать лидерство в Центральной Азии по темпам развития возобновляемой энергетики. В 2024 году страна не только успешно наращивала мощность ВИЭ, но и укрепляла свою энергетическую инфраструктуру, развивая устойчивую экономику и экологически чистую энергетику.

Министерство энергетики продолжает работу над созданием благоприятных условий для реализации новых проектов, привлечения инвестиций и внедрения инноваций. Устойчивое развитие возобновляемой энергетики остается важным приоритетом на пути к снижению углеродных выбросов и повышению качества жизни населения.