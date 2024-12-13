Пилотный проект «Цифровой нотариат» продлят до конца 2025 года

Министерство юстиции подготовило проект поправок в совместный приказ «О запуске пилотного проекта „Цифровой нотариат“».

С апреля 2023 года у казахстанцев появилась возможность совершать нотариальные действия в электронном виде, не выходя из дома или офиса. Ряд нотариальных услуг, таких как оформление доверенности, консультация нотариуса и получение согласия супругов на совершение сделки, переведены в онлайн-формат. Все это стало возможно благодаря пилотному проекту «Цифровой нотариат», который совместно реализуют Министерство юстиции и Министерство цифрового развития. Услуги оказываются через мобильное приложение eGov Mobile. Изначально срок реализации проекта устанавливался до 31 декабря 2024 года. Теперь Министерство юстиции предлагает продлить пилот еще на один год — до 31 декабря 2025 года, передает Zakon.kz.

С момента запуска проекта и до ноября текущего года казахстанцы оформили более 138 тыс. цифровых доверенностей и порядка 48 тыс. согласий супругов.

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или иных правовых последствий, не потребует дополнительных средств из госбюджета, а также не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 26 декабря 2024 года.