ЕАЭС на пути к цифровым технологиям

Состоялось совещание по модернизации таможенной инфраструктуры.

Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Руслан Давыдов принял участие в совещании по развитию инфраструктуры таможенных пунктов пропуска, которое прошло под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина.

Министр ЕЭК ознакомил участников совещания с лучшими мировыми практиками в области обустройства и организации работы пунктов пропуска, а также проводимой Комиссией совместно с государствами-членами работой по установлению единых обязательных для всех стран ЕАЭС требований к таможенной инфраструктуре.

«В целом мы движемся в русле международного опыта в части оборудования и обустройства пунктов пропуска, есть хорошие реализованные кейсы в государствах ЕАЭС. И наша задача сейчас — обобщить имеющийся опыт стран евразийской „пятерки“ и лучшие мировые практики, а также обеспечить их единообразное применение на всей территории Союза», — отметил Руслан Давыдов.

Глава блока по таможенному сотрудничеству ЕЭК подчеркнул, что для обеспечения бесшовного движения товаров необходимо одновременно развивать физическую инфраструктуру пунктов пропуска и внедрять цифровые технологии. В приоритетном порядке необходимо организовать работу в пунктах пропуска, расположенных в створе международных транспортных коридоров, проходящих по территории ЕАЭС.

Председатель правительства России подчеркнул необходимость реализации комплексных технических решений на основе цифровых технологий с использованием интернета вещей, анализа больших данных и искусственного интеллекта. Отмечена необходимость унификации и синхронизации усилий стран ЕАЭС по обустройству и модернизации таможенной инфраструктуры на внешнем контуре Евразийского экономического союза.