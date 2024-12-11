Безнал превысил 86% общего оборота средств по картам в Казахстане

Это больше, чем почти у всех членов G-20.

Казахстан уверенно движется к полному переводу финансового оборота в безналичное поле. В обращении в РК находится уже 80,6 млн платежных карт (плюс 9,7% за год), из которых 40,5 млн активно используется (плюс 7,2%). Объем безналичных платежей в республике по карточкам как казахстанских, так и иностранных эмитентов за десять месяцев уже превысил 132,4 трлн тг — сразу на 15,5% больше, чем годом ранее. Доля безналичных платежей от общего оборота средств по платежным картам составила уже 86,5%, передает Finprom.kz.

Тем временем количество безналичных транзакций достигло 10,4 млрд, плюс 11,6% к аналогичному периоду прошлого года. Доля безналичных транзакций от всех транзакций по платежным картам составила рекордные 98,1%.

Банки и бизнес прилагают совместные усилия по расширению комфортной платежной инфраструктуры для населения. Так, количество торговых предприятий, принимающих платежные карты, по итогам третьего квартала превысило 1,1 млн (плюс 22,7% за год), а число устройств для приема безналичных платежей у этих компаний достигло 1,3 млн (сразу плюс 32,3%).

Таким образом, эквайринговые услуги в РК становятся все более востребованными и популярными. Напомним: эквайринг — это процесс приема платежей с использованием банковских карт, позволяющий бизнесу принимать оплату через POS-терминалы или онлайн. Он нужен для удобства клиентов и расширения клиентской базы, для сокращения оборота наличных средств, а также для повышения скорости и прозрачности транзакций. Предприниматели тем самым увеличивают объем продаж и упрощают учет платежей.

А как выглядит активность банков по развитию эквайринга в и целом безналичного сегмента платежей в РК в сравнении с другими странами? Оказалось, что Казахстан выгодно отличается в этом плане даже на фоне крупнейших мировых экономик.

Так, к примеру, по данным «РИА Новости», в экономиках клуба «Большой двадцатки» G-20 лучшие показатели по доле безналичных платежей в общем обороте по итогам 2023 года оказались у Китая: 96,3%. В топ-5 также попали Австралия (89%), США (88%), Канада (86%) и Великобритания (85%). Соседняя Россия заняла 7 место с показателем 83,4%. Выходит, что если взять показатели Казахстана за полный 2023 год, когда доля безналичных платежей достигала 86,2% от всего оборота средств по платежным картам в стране, то окажется, что наша страна уступает лишь тройке «больших» лидеров и обгоняет все остальные страны и экономики G-20.

Заметим: данных в целом по Европейскому союзу, который также входит в клуб G-20, нет, так как в странах союза ситуация весьма неоднородная, однако топ-1 в мире — Швеция, страна ЕС, с долей безнала в 98%.