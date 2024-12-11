Достопримечательности стран ЕАЭС собрали в одной карте

В целях развития рынка туристических услуг государствами-членами совместно с Евразийской экономической комиссией разработаны карты совместных евразийских туристических маршрутов.

При разработке карт совместных туристических маршрутов показан потенциал туристической отрасли каждого государства-члена ЕАЭС, в том числе природный потенциал, уникальные туристические объекты и др. Карты сформированы на основе предложений государств ЕАЭС и включают в себя информацию о 419 евразийских туристических объектах, 38 маршрутах и способах передвижения.

К примеру, разработан маршрут, пролегающий через территории всех стран участников: Кыргызская Республика (Бишкек-Токмак) — Республика Казахстан (Алматы) — Российская Федерация (Москва) — Республика Беларусь (Минск-Жодино-Мир-Несвиж) — Республика Армения (Ереван).

Географическая особенность и историческая ценность Республики Казахстан послужили тому, что более 50% рекомендованных маршрутов проходят через нашу страну. Мультипликативный эффект развития туристических маршрутов стран ЕАЭС будет заключаться в оказании содействия увеличению потока внутренних туристов и туристов из третьих стран, динамическому развитию отрасли, дополнительному импульсу отраслям экономики, сопряженным с туризмом, включая гостиничный бизнес, транспорт, медицину, сельское хозяйство и т. д.

В дальнейшем страны смогут вносить предложения для последующей актуализации карты. Этот документ принят коллегией ЕЭК 12 ноября.