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10,4 млрд — количество безналичных транзакций в РК в III квартале 2024

    Достопримечательности стран ЕАЭС собрали в одной карте

    В целях развития рынка туристических услуг государствами-членами совместно с Евразийской экономической комиссией разработаны карты совместных евразийских туристических маршрутов.

    11 декабря 2024 13:02, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Культура, Соседи

    При разработке карт совместных туристических маршрутов показан потенциал туристической отрасли каждого государства-члена ЕАЭС, в том числе природный потенциал, уникальные туристические объекты и др. Карты сформированы на основе предложений государств ЕАЭС и включают в себя информацию о 419 евразийских туристических объектах, 38 маршрутах и способах передвижения.

    К примеру, разработан маршрут, пролегающий через территории всех стран участников: Кыргызская Республика (Бишкек-Токмак) — Республика Казахстан (Алматы) — Российская Федерация (Москва) — Республика Беларусь (Минск-Жодино-Мир-Несвиж) — Республика Армения (Ереван).

    Географическая особенность и историческая ценность Республики Казахстан послужили тому, что более 50% рекомендованных маршрутов проходят через нашу страну. Мультипликативный эффект развития туристических маршрутов стран ЕАЭС будет заключаться в оказании содействия увеличению потока внутренних туристов и туристов из третьих стран, динамическому развитию отрасли, дополнительному импульсу отраслям экономики, сопряженным с туризмом, включая гостиничный бизнес, транспорт, медицину, сельское хозяйство и т. д.

    В дальнейшем страны смогут вносить предложения для последующей актуализации карты. Этот документ принят коллегией ЕЭК 12 ноября.

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