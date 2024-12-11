Автоматизированную систему мониторинга эмиссий подключило 60% крупных промпредприятий

Согласно поручению Главы государства утверждена Карта цифровой трансформации министерства экологии и природных ресурсов.

Предусмотрено в ближайшие пять лет применение искусственного интеллекта, в том числе компьютерного зрения и аналитики больших данных, применение спутниковых технологий, а также экосистемы интернета вещей. Эти технологии уже используются при мониторинге выбросов загрязняющих веществ, раннем обнаружении лесных пожаров, космическом мониторинге стихийных свалок, вырубке лесов и других проектах. Об этом на площадке СЦК сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов РК Нурлан Курмалаев.

По его словам, карта цифровой трансформации призвана повысить эффективность контрольных мер ведомства, улучшить взаимодействие между государством и бизнесом, будет способствовать принятию своевременных и эффективных управленческих решений.

Наряду с цифровизацией Министерство ведет активную работу по автоматизации и контролю государственных услуг для населения. Согласно Реестру государственных услуг за МЭПР закреплено 30 услуг, из них в электронной форме оказывается 29. Стоит отметить, что в этом году была проведена работа по полной автоматизации государственной услуги «выдача лесорубочного билета». В целом за 11 месяцев текущего года оказано 34 353 государственных услуги, 96% из них — в электронном виде.

Спикер более детально остановился на внедряемых цифровых проектах.

«Первый проект — Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. Многофункциональная платформа по принципу „единого окна“ предоставляет доступ ко всей инфраструктуре экологического фонда и обеспечивает полное взаимодействие между государством, природопользователями и общественностью», — сказал вице-министр. Система прошла все необходимые проверки на соответствие требованиям информационной безопасности и введена в промышленную эксплуатацию.

Платформа включает в себя следующие компоненты: автоматизированную систему мониторинга; производственный экологический контроль; государственные кадастры отходов и углеродных выбросов; общественные слушания; Регистр выбросов и переноса загрязнителей.

Первое направление платформы нацелено на повышение контрольных мер Министерства. Согласно Экологическому кодексу РК операторы объектов первой категории с валовым выбросом 500 и более тонн в год обязаны установить автоматизированную систему мониторинга эмиссий. Уже сейчас на источниках выбросов крупных промышленных предприятий установлены специализированные датчики, которые улавливают концентрацию загрязняющих веществ и передают в Банк данных. К системе уже подключены порядка 60% предприятий, которые передают данные каждые 20 минут. 20% предприятий на стадии подключения.

«Система не просто собирает данные — она предоставляет аналитику в реальном времени. При фиксации нарушения, а именно превышении установленного лимита, автоматически отправляет уведомление заинтересованным сторонам для последующего принятия мер по устранению. Также в Национальный банк данных с начала текущего года природопользователями направляются все виды отчетностей производственного экологического контроля. Это основная отчетность, направленная на соблюдение норм и требований Экологического кодекса. В текущем году за три квартала принят на камеральный контроль 14 441 отчет. На основе полученных оперативных и отчетных данных планируется внедрение предиктивной аналитики с целью идентификации рисков, вероятности наступления негативных событий и их влияния на окружающую среду», — разъяснил спикер.

Второе направление предназначено для проведения комплексной экологической оценки и принятия управленческих решений. Государственные кадастры отходов и углеродных выбросов обеспечивают систематизированные сведения по размещению отходов, их видов и происхождения, а также условий хранения и технологий их использования и обезвреживания. Наряду с этим ведется учет источников и количества выбросов парниковых газов, сокращение или увеличение поглощений в пределах границ, установленных для природопользователей.

Таким образом, объединение всей экологической информации в едином цифровом пространстве создает условия для анализа и прогноза экологических кризисов во всех отраслях экономики, предлагает управленческие решения для формирования эффективной экологической политики. То есть, предупреждать экологические воздействия, а не только бороться с их последствиями.

«Третье направление обеспечивает открытость и доступ ко всей экологической информации. Реализован функционал по приему и обработке заявлений на проведение Общественных слушаний. Они предоставляют гражданам возможность участвовать в принятии решений по реализации экологических проектов. В текущем году было проведено 6 081 общественное слушание, по 4507 были приняты положительнее решения. Для большего удобства планируется создать мобильную версию по проведению Общественных слушаний. Также Национальный банк данных содержит информацию о выбросах и переносе загрязняющих веществ, что соответствует принципу исполнения обязательств международного договора в рамках Орхусской конвенции», — резюмировал спикер.