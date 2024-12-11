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    Какие игры, номинированные на The Game Awards, искали в Яндекс Поиске чаще?

    Больше всего казахстанских пользователей заинтересовала action RPG Black Myth: Wukong.

    11 декабря 2024 12:40, Profit.kz
    Рубрики: Софт, Культура

    Аналитики Yandex Qazaqstan изучили, как часто казахстанцы искали в Яндекс Поиске игры, номинированные на премию The Game Awards в категории «Игра года».

    Больше всего казахстанских пользователей заинтересовала action RPG Black Myth: Wukong: о ней задали в 4,6 раза больше запросов, чем о занявшей второе место Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Среди запросов о Black Myth: Wukong встречались, например, такие: [black myth wukong прохождение], [black myth wukong все боссы], [black myth wukong сколько весит], [почему рассыпаются текстуре в игре вуконг], [железный рог князя с головой быка wukong]. Третье место занял эксклюзив PlayStation — платформер Astro Bot.

    Рейтинг номинантов на «Игру года» по числу поисковых запросов

    1. Black Myth: Wukong
    2. Elden Ring: Shadow of the Erdtree
    3. Astro Bot
    4. Balatro
    5. Metaphor: ReFantazio
    6. Final Fantasy VII Rebirth

    Особенно много запросов об играх-номинантах пользователи задавали в дни их релизов.

    Церемония объявления результатов The Game Awards состоится 12 декабря.

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