Какие игры, номинированные на The Game Awards, искали в Яндекс Поиске чаще?

Больше всего казахстанских пользователей заинтересовала action RPG Black Myth: Wukong.

Аналитики Yandex Qazaqstan изучили, как часто казахстанцы искали в Яндекс Поиске игры, номинированные на премию The Game Awards в категории «Игра года».

Больше всего казахстанских пользователей заинтересовала action RPG Black Myth: Wukong: о ней задали в 4,6 раза больше запросов, чем о занявшей второе место Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Среди запросов о Black Myth: Wukong встречались, например, такие: [black myth wukong прохождение], [black myth wukong все боссы], [black myth wukong сколько весит], [почему рассыпаются текстуре в игре вуконг], [железный рог князя с головой быка wukong]. Третье место занял эксклюзив PlayStation — платформер Astro Bot.

Рейтинг номинантов на «Игру года» по числу поисковых запросов

1. Black Myth: Wukong

2. Elden Ring: Shadow of the Erdtree

3. Astro Bot

4. Balatro

5. Metaphor: ReFantazio

6. Final Fantasy VII Rebirth

Особенно много запросов об играх-номинантах пользователи задавали в дни их релизов.

Церемония объявления результатов The Game Awards состоится 12 декабря.