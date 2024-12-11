Казахстанские дольщики получат онлайн-поддержку

Жилищная Компания разработала инновационный сервис.

Казахстанские дольщики смогут получить онлайн-поддержку. Казахстанская Жилищная Компания рассказала о разработанном инновационном сервисе «Онлайн-центр поддержки дольщиков». С его помощью можно получить ответы на вопросы, связанные с покупкой жилья и проверить застройщика на наличие документов для привлечения средств. Сделано это в интеграции с Казреестром, передает Sputnik.

Онлайн-центр поддержки дольщиков Homeportal.kz/chatbot состоит из разделов полезной информации в области долевого строительства на основе законодательства Казахстана и ответов на часто задаваемые вопросы. Ключевым компонентом сервиса является чат-бот iBota с применением генеративного искусственного интеллекта, созданный для защиты прав дольщиков и повышения прозрачности на рынке долевого строительства.

Инициаторы проекта ожидают несколько эффектов от его запуска:

— вывод рынка из тени и увеличение доли легального строительства;

— сокращение времени обработки запросов и повышение доступа к информации;

— снижение риска мошенничества и защита дольщиков.