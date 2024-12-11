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    Казахстанские дольщики получат онлайн-поддержку

    Жилищная Компания разработала инновационный сервис.

    11 декабря 2024 12:02, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Общество

    Казахстанские дольщики смогут получить онлайн-поддержку. Казахстанская Жилищная Компания рассказала о разработанном инновационном сервисе «Онлайн-центр поддержки дольщиков». С его помощью можно получить ответы на вопросы, связанные с покупкой жилья и проверить застройщика на наличие документов для привлечения средств. Сделано это в интеграции с Казреестром, передает Sputnik.

    Онлайн-центр поддержки дольщиков Homeportal.kz/chatbot состоит из разделов полезной информации в области долевого строительства на основе законодательства Казахстана и ответов на часто задаваемые вопросы. Ключевым компонентом сервиса является чат-бот iBota с применением генеративного искусственного интеллекта, созданный для защиты прав дольщиков и повышения прозрачности на рынке долевого строительства.

    Инициаторы проекта ожидают несколько эффектов от его запуска:

    — вывод рынка из тени и увеличение доли легального строительства;
    — сокращение времени обработки запросов и повышение доступа к информации;
    — снижение риска мошенничества и защита дольщиков.

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