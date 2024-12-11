Президент побывал на цифровом уроке в малокомплектной школе

В ходе визита в Актюбинскую область Касым-Жомарт Токаев посетил Хромтаускую среднюю школу №1.

Президент Казахстана лично убедился в эффективности образовательных инноваций, внедряемых даже в сельских районах. Касым-Жомарт Токаев ознакомился с особенностями образовательного процесса и лабораторной работой учащихся. Как рассказали Президенту, учебное заведение участвует в пилотном проекте «Развитие потенциала малокомплектных сельских школ Актюбинской области с применением цифровых технологий», передает Sputnik.

Проект нацелен на повышение качества и эффективности обучения через внедрение цифровых решений в малокомплектных школах. В рамках проекта педагоги обмениваются опытом в дистанционном режиме. Глава государства посетил открытый урок, в котором онлайн приняли участие дети из других сельских школ.

По завершении осмотра Глава государства подарил образовательному учреждению школьный автобус, который сделает более доступным образование для детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах.