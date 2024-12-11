Касым-Жомарт Токаев посетил Центр оперативного управления в Актобе

Глава государства обратил внимание на важность обеспечения верховенства закона и порядка в обществе и подчеркнул необходимость продолжения работы в этом направлении.

Президент осмотрел здание Центра оперативного управления департамента полиции Актобе. Объект обеспечивает круглосуточный мониторинг ситуации на местности в режиме реального времени с помощью порядка 15 тысяч видеокамер.

В оперативном зале центра работает 32 инспектора и три оператора горячей линии «102».

Заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов доложил Касым-Жомарту Токаеву об использовании цифровых решений в работе полиции.

В настоящее время в Актюбинской области действует пять центров оперативного управления, благодаря которым выявлено 1,8 тыс. уголовных правонарушений и 187 тыс. нарушений правил дорожного движения.

Президент также был проинформирован о том, что для повышения эффективности работы органов внутренних дел начато применение технологий искусственного интеллекта, которые анализируют записи камер наблюдения и помогают в поиске пропавших людей. Эти технологии дают возможность распознавать лица подозреваемых по фотографиям, загруженным на специальную платформу. Кроме того, они фиксируют факты нарушения правил дорожного движения и позволяют контролировать движение транспорта на дорогах.