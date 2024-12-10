Представители Минцифры провели встречу с населением СКО

6 декабря в Петропавловске состоялась встреча вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ростислава Коняшкина с населением Северо-Казахстанской области.

В ходе своего выступления вице-министр рассказал о деятельности и достижениях министерства в сфере оказания государственных услуг и цифровизации. Он также рассказал о проводимой работе по переводу государственных услуг в электронный формат. Так на сегодня 93% услуг оказывается в электронном виде, из них 90,8% доступно на платформе eGov Mobile. Благодаря интеграции цифровых решений 42,3 млн услуг уже оказано в проактивном формате, без необходимости личного обращения граждан в государственные органы.

Казахстан вошел в число 10 мировых лидеров по развитию онлайн-сервисов, а популяризация цифровых документов позволяет отказаться от бумажных удостоверений. Уже доступно 34 цифровых документа, что упрощает повседневную жизнь. В рамках концепции Invisible Government существенно сокращены бюрократические процессы: количество процедур снижено с 605 до 175, а число посещений госорганов — с 119 до 21.

«Мы стремимся к тому, чтобы услуги предоставлялись гражданам без лишних шагов. Например, при рождении ребенка государство поздравляет родителей через SMS, а ИИН, свидетельство о рождении и пособия оформляются автоматически», — подчеркнул вице-министр.

Особое внимание уделяется цифровым решениям, направленным на повышения удобства гражданам — социальные инициативы:

— Более 800 тысяч социально значимых услуг оказано с использованием цифровизации.

— Внедряется проект «Социальный кошелек». Сейчас в пилотном формате запущено 2 сервиса: бесплатные лекарства и бесплатное питание для школьников.

— Медицинские данные граждан теперь доступны через сервис e-Densaulyq.

Одним из важных направлений деятельности министерства является цифровизация регионов. Так, в Петропавловске для автоматизации услуг коммунальных служб запущен единый портал Sqoqyzmet.kz, посредством которого уже оказано 2,5 тыс. услуг. Для оперативного взаимодействия с гражданами активно функционирует Единый контактный центр-109 — с начала года поступило более 55 тысяч обращений. Для повышения общественной безопасности граждан расширяется охват видеонаблюдением — по области имеется 41,7 тыс. камер видеонаблюдения, установлено 7 тревожных кнопок SOS.

Кроме того, вице-министр ответил на вопросы жителей региона. Одним из актуальных вопросов для жителей Северо-Казахстанской области является обеспечение качественной связью и доступом к интернету. Ростислав Коняшкин и руководитель Межрегиональной инспекции связи по Костанайской и Северо-Казахстанской областям отметили планомерность расширения охвата интернетом.