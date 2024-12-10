Глава МЦРИАП посетил Катар с рабочим визитом

Он провел встречи с представителями ключевых компаний и государственных структур.

В рамках государственного визита президента Республики Казахстан в Государство Катар министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев провел продуктивные встречи с представителями крупнейших катарских компаний, включая Mekdam Holding и Wisdom Technology, а также встретился с Министром связи и информационных технологий Катара Мохаммедом бин Али бин Мохаммедом Аль Маннай.

В ходе встречи с господином Аль Маннай стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества в цифровой сфере.

Казахстан представил свои достижения в области GovTech, включая интеграцию более 80 государственных баз данных, внедрение проактивных государственных услуг и успешные кейсы, такие как приложение eGov mobile, которым пользуются 4,6 млн человек.

Стороны отметили общие приоритеты в развитии ИИ и его применения в различных секторах экономики. Казахстан предложил обменяться опытом и реализовать совместные проекты в этой области.

С учетом роста киберугроз стороны договорились о необходимости сотрудничества в защите данных и национальной инфраструктуры. Казахстан выразил заинтересованность в изучении опыта Катара по созданию надежных систем кибербезопасности.

Министр предложил Катару рассмотреть участие в проекте по созданию спутниковой группировки Казахстана, что позволит сторонам совместно использовать данные для научных и прикладных целей.

Жаслан Мадиев пригласил катарских партнеров к участию в проектах Astana Hub и использовании возможностей международных IT-хабов Казахстана, созданных в США, Саудовской Аравии и Сингапуре, для поддержки технологических стартапов на глобальных рынках.

По итогам встречи стороны договорились о создании рабочей группы для проработки конкретных направлений сотрудничества.

Одним из ключевых событий рабочей поездки стало выступление Жаслана Мадиева на Doha Forum 2024, посвященном теме «Императив инноваций». В своем выступлении министр отметил достижения Казахстана в сфере GovTech, в том числе — проект «Цифровая семейная карта», который автоматизирует предоставление государственной помощи нуждающимся гражданам и охватывает более 3 миллионов человек. Этот проект получил международное признание, завоевав GovTech Prize в номинации «Инклюзивная цифровая трансформация».

Министр подчеркнул, что Казахстан активно масштабирует свои успешные инициативы и готов делиться опытом с международными партнерами.