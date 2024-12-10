Электронную очередь внедрят на границе Казахстана и Кыргызстана

Система появится в Жамбылской и Алматинской областях.

Минфин Казахстана планирует внедрить электронную очередь на границе Казахстана и Кыргызстана. Ведомство подготовило проект дополнений в правила пропуска через государственную границу автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, в том числе с использованием системы электронной очереди на платной основе, передает Sputnik.

«Целью принятия проекта является является расширение системы электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска на границе c Кыргызской Республикой», — говорится в сообщении.

Новшество появится на следующих пунктах:

— Айша-Биби, Аухатты, Карасу, Кордай, Сартобе, Сыпатай Батыр в Жамбылской области;

— Кеген в Алматинской области.

Как отметили в Минфине, принятие проекта не предусматривает выделение финансовых средств из республиканского бюджета. И это не повлияет на обеспечение национальной безопасности. Также принятие проекта не повлечет снижение и (или) увеличение затрат субъектов частного предпринимательства.

Проект вынесен на обсуждение до 23 декабря 2024 года. Об эффективности электронных очередей ранее не раз заявлял Комитет государственных доходов при Минфине. В середине года комитет сообщал о намерении расширить применение электронных очередей.