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    Профстандарт по кибербезопасности примут в Казахстане

    МЦРИАП подготовило проект приказа об утверждении профессионального стандарта деятельность в области кибербезопасности.

    9 декабря 2024 15:31, Profit.kz
    Рубрики: Безопасность, Образование, Общество

    Как пояснили в ведомстве, разработанный профстандарт наряду с национальными и отраслевыми рамками квалификаций является составной частью новой, формируемой в Казахстане Национальной системы квалификаций, призванной устранить существующий дисбаланс между спросом и предложениями на рынке труда в сфере информационной безопасности, передает Zakon.kz.

    Проект профстандарта «Деятельность в области кибербезопасности» разработан в соответствии с законом «О профессиональных квалификациях», «Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих», утвержденным приказом министра труда от 30 декабря 2020 года, «Классификатором занятий» НК РК 01-2017, методическими рекомендациями по разработке и актуализации профессиональных стандартов.

    Профессиональный стандарт «Деятельность в области кибербезопасности» содержит в себе 18 карточек профессий для 6 и 7 уровня образований, согласно Национальному классификатору занятий (НКЗ).

    — администратор по информационной безопасности;
    — аудитор по информационной безопасности;
    — инженер по защите информации;
    — специалист по безопасности сервисов;
    — специалист по вопросам безопасности (ИКТ);
    — специалист по защите информации;
    — специалист по информационной безопасности;
    — специалист-криминалист по цифровым технологиям;
    — шифровальщик данных.

    Описаны основные функции проектирования, монтажа, эксплуатации, технической поддержки и наладки систем обеспечения информационной безопасности.

    Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 декабря 2024 года.

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