Профстандарт по кибербезопасности примут в Казахстане

МЦРИАП подготовило проект приказа об утверждении профессионального стандарта деятельность в области кибербезопасности.

Как пояснили в ведомстве, разработанный профстандарт наряду с национальными и отраслевыми рамками квалификаций является составной частью новой, формируемой в Казахстане Национальной системы квалификаций, призванной устранить существующий дисбаланс между спросом и предложениями на рынке труда в сфере информационной безопасности, передает Zakon.kz.

Проект профстандарта «Деятельность в области кибербезопасности» разработан в соответствии с законом «О профессиональных квалификациях», «Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих», утвержденным приказом министра труда от 30 декабря 2020 года, «Классификатором занятий» НК РК 01-2017, методическими рекомендациями по разработке и актуализации профессиональных стандартов.

Профессиональный стандарт «Деятельность в области кибербезопасности» содержит в себе 18 карточек профессий для 6 и 7 уровня образований, согласно Национальному классификатору занятий (НКЗ).

— администратор по информационной безопасности;

— аудитор по информационной безопасности;

— инженер по защите информации;

— специалист по безопасности сервисов;

— специалист по вопросам безопасности (ИКТ);

— специалист по защите информации;

— специалист по информационной безопасности;

— специалист-криминалист по цифровым технологиям;

— шифровальщик данных.

Описаны основные функции проектирования, монтажа, эксплуатации, технической поддержки и наладки систем обеспечения информационной безопасности.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 декабря 2024 года.