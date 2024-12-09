Профстандарт по кибербезопасности примут в Казахстане
МЦРИАП подготовило проект приказа об утверждении профессионального стандарта деятельность в области кибербезопасности.
Как пояснили в ведомстве, разработанный профстандарт наряду с национальными и отраслевыми рамками квалификаций является составной частью новой, формируемой в Казахстане Национальной системы квалификаций, призванной устранить существующий дисбаланс между спросом и предложениями на рынке труда в сфере информационной безопасности, передает Zakon.kz.
Проект профстандарта «Деятельность в области кибербезопасности» разработан в соответствии с законом «О профессиональных квалификациях», «Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и других служащих», утвержденным приказом министра труда от 30 декабря 2020 года, «Классификатором занятий» НК РК 01-2017, методическими рекомендациями по разработке и актуализации профессиональных стандартов.
Профессиональный стандарт «Деятельность в области кибербезопасности» содержит в себе 18 карточек профессий для 6 и 7 уровня образований, согласно Национальному классификатору занятий (НКЗ).
— администратор по информационной безопасности;
— аудитор по информационной безопасности;
— инженер по защите информации;
— специалист по безопасности сервисов;
— специалист по вопросам безопасности (ИКТ);
— специалист по защите информации;
— специалист по информационной безопасности;
— специалист-криминалист по цифровым технологиям;
— шифровальщик данных.
Описаны основные функции проектирования, монтажа, эксплуатации, технической поддержки и наладки систем обеспечения информационной безопасности.
Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 20 декабря 2024 года.