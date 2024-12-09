Китай будет отправлять литий-ионные батареи в Казахстан по Транскаспийскому коридору

В Пекине состоялись переговоры глав транспортных ведомств Казахстана и Китая Марата Карабаева и Лю Вэя.

На встрече сторонами отмечен значительный рост объема перевозок в сфере железнодорожных и автомобильных перевозок, увеличения количества рейсов между странами, а также перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, передает Liter.kz.

По данным Министерство транспорта РК, объем перевозок между Казахстаном и Китаем в сфере железнодорожного транспорта за 10 месяцев 2024 года вырос на 13% составив 26,6 млн тонн, в сфере автомобильного транспорта за III квартал объем перевозок вырос на 60%, составив 1,9 млн тонн.

«В ходе переговоров достигнута договоренность о совместном развитии маршрута ТМТМ, а также совместной загрузке коридора с созданием постоянной рабочей группы по обеспечению бесперебойного прохождения грузов. В рамках указанных договоренностей в декабре текущего года планируется запустить пробный рейс по перевозке литий-ионных батарей из Китая по коридору ТМТМ», — отметили в ведомстве.

На текущий момент объем перевозок из Китая по ТМТМ (в направлении КНР-Европа) превысил 27 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте, что в 25 раз больше аналогичного периода прошлого года.