Потребительская электроника станет отраслью с оборотом в триллион долларов к 2026 году

Прогнозируется, что этот показатель вырастет еще на 10% к концу десятилетия.

Рынок потребительской электроники столкнулся со значительными проблемами в последние годы, поскольку мировые продажи колебались, а потребители корректировали свои бюджеты и приоритеты расходов в ответ на рост затрат и инфляцию. Этот спад привел к существенному снижению выручки — на 10 миллиардов долларов с момента пика рынка в 2021 году. Но, несмотря на эти неудачи, отрасль находится на грани значительного роста.

Согласно данным, представленным Stocklytics.com, мировые продажи потребительской электроники, как ожидается, достигнут впечатляющего триллиона долларов в течение следующих двух лет.

В настоящее время потребители во всем мире тратят гораздо меньше на электронные устройства. Рост затрат, инфляция и изменение приоритетов потребителей привели к существенному снижению, включая падение на 42 миллиарда долларов в 2022 году и ожидаемое падение на 6 миллиардов долларов к концу 2024 года. Тем не менее, рынок демонстрирует устойчивость, создавая условия для роста в ближайшие годы.

По данным Statista, отрасль готова к пяти годам умеренного роста, что поможет ей достичь нового рубежа. После достижения в следующем году стоимости в 977,5 млрд долларов, ожидается, что в 2026 году потребительская электроника станет отраслью с оборотом в триллион долларов. Более того, прогнозируется, что этот показатель вырастет еще на 10% к концу десятилетия, а мировые продажи электроники вырастут почти до 1,1 трлн долларов в 2029 году.

Общий объем продаж также увеличится — с 8,2 млн единиц до более 9 млн, в то время как средняя цена за единицу в сегменте потребительской электроники подскочит на 6% и достигнет 121,7 долларов к концу десятилетия.

Хотя восстановление рынка потребительской электроники может быть постепенным, оно сигнализирует о многообещающем будущем для отрасли. Однако не все сегменты рынка будут демонстрировать одинаковый рост. Данные Statista показывают, что ключевые сегменты продуктов, такие как смартфоны, игровое оборудование и периферийные устройства для ТВ, будут играть ключевую роль в ожидаемом восстановлении.

Глобальные продажи смартфонов вырастут на 8%, достигнув 521 млрд долларов к 2026 году и почти 580 млрд долларов к 2029 году. Продажи игрового оборудования увеличатся на 12% и достигнут 38,3 млрд долларов.

Интересно, что это всего лишь треть от ожидаемого темпа роста в сегменте потоковых устройств. По данным Statista, потребители во всем мире потратят почти 17 млрд долларов на потоковые устройства, такие как смарт-приставки для ТВ, потоковые джойстики и видеоплееры, что на 40% больше, чем в этом году. Это будет самый большой рост среди всех сегментов рынка.

Напротив, вычисления, дроны, телевидение, радио и мультимедиа покажут гораздо более низкие темпы роста, а их доходы вырастут на 12%, 11% и 9% соответственно.