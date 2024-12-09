Ветровые и солнечные электростанции построит Казахстан совместно с Китаем

РК готовится ратифицировать межправительственное соглашение с Китайской Народной Республикой о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии.

Соглашение направлено на развитие сектора возобновляемой энергии, содействие энергетической безопасности и снижение выбросов углекислого газа. Оно предусматривает строительство трех ветровых электростанций общей мощностью 1,5 ГВт и одной солнечной электростанции мощностью 0,3 ГВт. Общая мощность новых объектов составит 1,8 ГВт. Проекты будут реализованы в Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областях, передает Zakon.kz.

Министерство энергетики РК подготовило проект закона «О ратификации Соглашения между правительством РК и правительством КНР о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии». В ведомстве пояснили, что правительства двух стран подписали соглашение о сотрудничестве в области возобновляемых источников энергии. Его цель — совместная борьба с глобальным потеплением, продвижение устойчивого развития и реализация проектов в области экологически чистых технологий. Соглашение охватывает не только производство, но и хранение электроэнергии с применением зеленых технологий и инноваций.

В результате реализации проекта ожидается:

— Увеличение доли ВИЭ в энергобалансе Казахстана до 15% к 2030 году.

— Снижение выбросов углекислого газа (CO₂) на ежегодной основе.

— Создание рабочих мест: до 100 постоянных и до 1500 временных.

— Привлечение инвестиций в размере около 2 млрд долларов.

— Производство 5,7 млрд кВтч экологически чистой энергии ежегодно.

В министерстве обещают, что принятие документа не повлечет социально-экономических, правовых и иных последствий, а также не повлияет на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 30 декабря 2024 года.