Центры поддержки технологий: стратегическое значение для развития инновационной экосистемы в Казахстане

Деятельность Центров направлена на развитие инновационного предпринимательства в регионах.

Важную роль в развитии инновационной экосистемы и создании благоприятной среды для развития инноваций и творчества играют центры поддержки технологий и инноваций. На сегодня в Казахстане функционирует 32 ЦПТИ на базе университетов, охватывающих 18 регионов страны. Об инциативе и поддержке центров рассказала на площадке СЦК вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова.

Она подчеркнула, что деятельность Центров направлена на развитие инновационного предпринимательства в регионах. Они предоставляют хозяйствующим субъектам ресурсы и навыки по оформлению правовой охраны на изобретения, полезные модели и другие объекты промышленной собственности.

«На днях в Астане прошла организованная совместно с Всемирной организацией интеллектуальной собственности региональная конференция по развитию этих Центров. Мероприятие имеет стратегическое значение для обмена опытом и укрепления международного сотрудничества в области интеллектуальной собственности, а также способствует созданию условий для устойчивого инновационного развития. Мы продолжим работу по расширению сети Центров поддержки технологий с учетом опыта семинара. Мы увидели, каких результатов добились другие страны, будем перенимать их опыт, возможно, создавать ЦПТИ на базе производств», — отметила вице-министр.

Кроме того, в столице проводится Региональная конференция ВОИС по технопаркам, которые являются инновационными площадками, объединяющими бизнес и науку для разработки и внедрения передовых технологий.

«В целях обеспечения подготовки квалифицированных кадров в текущем году был подписан Меморандум о взаимопонимании между ВОИС, министерствами юстиции, науки и высшего образования и Maqsut Narikbayev University. С 1 сентября состоялся запуск совместной программы Магистра права (LL.M) в области интеллектуальной собственности и бизнеса. Эта программа стала первой специализированной в сфере интеллектуальной собственности во всем регионе, она имеет важное значение для развития инноваций», — сообщила спикер.

Кроме того, заключен меморандум о взаимопонимании с Министерством юстиции Республики Сингапур о сотрудничестве в сфере охраны прав интеллектуальной собственности. На повестке — вопросы заключения еще ряда соглашений с зарубежными патентными ведомствами.

4 октября министерством юстиции организована и проведена первая в Центральной Азии региональная церемония обнародования отчета Глобального инновационного индекса. Это позволило привлечь внимание к актуальным вопросам инновационного развития, укрепить взаимодействие между странами. Казахстан показал качественный рост и вошел в тройку лидеров Центральной и Южной Азии, после Индии и Ирана, поднявшись с 81 места на 78-е.