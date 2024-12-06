КНБ: 552 млн кибератак предотвратили в Казахстане

Глава КНБ отчитался Президенту о результатах работы ведомства.

Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Ермека Сагимбаева. Он представил президенту отчет об основных итогах работы ведомства с начала года и задачах на предстоящий период, передает Liter.kz.

Так, органы нацбезопасности предотвратили подготовку четырех терактов. За причастность к терроризму и экстремизму осудили 84 человека, задержали 44 лица. Из Сирии и Турции экстрадировали шестерых казахстанцев, находившихся в розыске по подозрению в совершении преступлений террористического характера, двое из них осуждены.

«Пресечены попытки въезда в Казахстан 824 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму. Совместно с МВД нейтрализовано 19 организованных преступных группировок, арестовано 60 человек. Из незаконного оборота изъято 505 единиц огнестрельного оружия, 5 самодельных взрывных устройств, 45 взрывпакетов и 15 046 боеприпасов. Ликвидировано 33 лаборатории по производству наркотиков, а также 35 международных и 31 региональный канал их транспортировки. Из незаконного оборота изъято 3,2 тонны наркотических средств и психотропных веществ, 4,5 тонны сырья маковой соломы, а также 18,8 тонны прекурсоров. За незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ осуждено 162 лица», — отметили в ведомстве.

Ермек Сагимбаев сообщил, что предотвращен ущерб государству на сумму свыше 1,6 трлн тенге, в госбюджет возмещено 315 млрд тенге. За коррупционные и связанные с ними правонарушения осуждено 46 человек.

На государственной границе задержано порядка 55 тысяч правонарушителей, пресечено более 1 300 попыток провоза оружия, боеприпасов, наркотиков и иных запрещенных предметов. Не допущено незаконное перемещение через границу валюты в размере 18 млрд тенге и товаров на сумму 66 млрд тенге. Нейтрализовано 20 каналов незаконной миграции.

Предотвращено свыше 552 млн кибератак и 6 тысяч DDoS-атак на информационные системы государственных органов.

По итогам встречи глава государства дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.