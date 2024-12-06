Премьер-министр поручил внедрять в школах Казахстана проект CodiPlay

Резидент Astana Hub, казахстанский стартап CodiPlay, специализирующийся на инновационных решениях в сфере образования, был отмечен Олжасом Бектеновым.

Он поручил Министерству просвещения совместно с местными исполнительными органами внедрить разработки CodiPlay в школах Казахстана. Теперь проект, действующий в учебных заведениях Кореи, Саудовской Аравии и Турции, поможет развитию цифровых навыков у казахстанских школьниках.

Премьер-министр посетил технопарк при университете NU, где руководители научных проектов представили достижения в коммерциализации и продвижении разработок. Проект CodiPlay получил максимальную оценку по шкале TRL.

Олжас Бектенов подчеркнул поддержку правительства инновационных проектов, способствующих развитию экономики и улучшению качества жизни. Стартап получает всестороннюю поддержку от МЦРИАП РК в рамках резидентства Astana Hub и получает финансирование по программе Seed Money.

CodiPlay уже охватывает более 450 учебных заведений в 10 странах, среди которых — Великобритания, Южная Корея, Саудовская Аравия, Турция и Азербайджан. До конца 2024 года 10 образовательных организаций в Туркестанской области подключатся к экосистеме CodiPlay, а к 2025 году планируется расширить эту практику еще на 60 школ, включая учреждения в Актюбинской и Карагандинской областях.

«Мы благодарны за высокую оценку. Внедрение CodiPlay в казахстанские школы позволит существенно повысить качество образования и подготовит наших школьников к вызовам цифрового мира, — сказал руководитель проекта CodiPlay Жанадил Талдыбаев. — Наша цель — дать детям не только знания, но и навыки, которые помогут им успешно конкурировать на международной арене».

Проект получил одобрение Национальной академии образования им. И. Алтынсарина, а один из продуктов компании — Coditeach признан UNICEF цифровым общественным благом (Digital Public Good), что дает дополнительные возможности для выхода на международные рынки.

Старт реализации CodiPlay в казахстанских школах представляет собой значимый шаг вперед в образовании, обеспечивая школьников знаниями для адаптации в цифровом мире. Внедрение таких программ позволит ученикам не только усваивать материал, но и применять его на практике, создавая тем самым конкурентоспособную образовательную среду в стране.