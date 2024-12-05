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Ветроэлектростанцию на 100 мВт построят в Туркестанской области

    Абоненты Кселл пожаловались на плохую скорость интернета

    Всем пользователям, которых коснулась проблема, будут начислены бонусы.

    5 декабря 2024 14:08, Profit.kz
    Рубрики: Связь, Общество

    В АО «Кселл» сообщили, что сегодня утром на сети компании наблюдалось снижение скорости доступа к интернету отдельных абонентов. Причиной стала некорректная работа оборудования из-за возникшей технической ошибки.

    «Специалистами компании проведены срочные восстановительные работы, в том числе с привлечением экспертов производителя телекоммуникационного оборудования. Совместными усилиями ошибка была исправлена. В настоящее время все сервисы работают в штатном режиме, скорость доступа полностью восстановлена», — отметили в компании.

    Кселл приносит искренние извинения абонентам за временные неудобства. Всем пользователям, которых коснулась проблема, будут начислены бонусы.

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