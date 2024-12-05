Абоненты Кселл пожаловались на плохую скорость интернета

Всем пользователям, которых коснулась проблема, будут начислены бонусы.

В АО «Кселл» сообщили, что сегодня утром на сети компании наблюдалось снижение скорости доступа к интернету отдельных абонентов. Причиной стала некорректная работа оборудования из-за возникшей технической ошибки.

«Специалистами компании проведены срочные восстановительные работы, в том числе с привлечением экспертов производителя телекоммуникационного оборудования. Совместными усилиями ошибка была исправлена. В настоящее время все сервисы работают в штатном режиме, скорость доступа полностью восстановлена», — отметили в компании.

Кселл приносит искренние извинения абонентам за временные неудобства. Всем пользователям, которых коснулась проблема, будут начислены бонусы.