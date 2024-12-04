В 2024 году каждый второй пользователь в Казахстане столкнулся с телефонным мошенничеством

По данным приложения Kaspersky Who Calls, доля пользователей в Казахстане, получавших спам-звонки, в январе—ноябре 2024 года составила 72,4%.

При этом более половины пользователей (52,1%) — столкнулись с мошенниками. Согласно отзывам, в этом году стали распространены схемы, в которых мошенники просят назвать код из SMS под разными предлогами. Например, представляются сотрудниками Казпочты и сообщают о доставке заказного письма или звонят из Алматы Су якобы по поводу поверки счетчиков. Злоумышленники также могут выдавать себя за сотрудников телеком-операторов и просить код, чтобы продлить действие номера телефона. Код из SMS можно использовать для того, чтобы войти в аккаунты пользователей в разных приложениях, похитить их личные данные и деньги.

Мошенники продолжают использовать и уже хорошо проверенные схемы. Например, представляются сотрудниками банка и сообщают о подозрительной активности, а потом предлагают перевести деньги на «безопасный счет», чтобы в итоге похитить деньги. Другая популярная схема — звонки якобы из правоохранительных органов. Злоумышленники убеждают человека посодействовать следствию или решить другую проблему, чтобы в ходе разговора выманить его личную информацию или данные банковской карты.

Не теряет актуальности схема с розыгрышем призов. Пользователю сообщают, что ему достался автомобиль или другая ценная вещь, а потом перенаправляют на фишинговый сайт, где нужно ввести свои данные, которые в итоге оказываются в руках злоумышленников. Мошенники при этом могут попросить оплатить комиссию при оформлении приза.

«Схемы мошенников могут меняться, но подход остается прежним. Мошенники прибегают к методам социальной инженерии, воздействуют на эмоции человека, пытаются запугать, чтобы он не успел критически обдумать происходящее. Однако на эти уловки нельзя поддаваться. Даже если речь идет об очень важном деле, нужно не полениться и самостоятельно проверить информацию. Например, если вам звонят из банка, лучше сходить лично в отделение или позвонить на официальную горячую линию, а не переводить куда-то деньги. И если разговор с человеком вызывает подозрения, лучше сразу завершайте звонок», — комментирует Валерий Зубанов, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Казахстане, Средней Азии и Монголии.

Чтобы защититься от телефонного мошенничества, эксперты «Лаборатории Касперского» рекомендуют:

— не сообщать никому по телефону конфиденциальную информацию, в том числе логины и пароли от учетных записей, коды из СМС и push-уведомлений, данные банковской карты, пин-коды;

— не переходить по подозрительным ссылкам из сообщений в мессенджерах, SMS и электронной почты;

— использовать надежное решение для защиты от нежелательных звонков, такое как Kaspersky Who Calls. Во время звонка пользователь видит, откуда ему звонят: например, из сервиса такси или доставки еды. Приложение также предупреждает о возможном спаме, мошенничестве и навязчивой рекламе — такие звонки можно блокировать автоматически. человек может сам вносить в базу нежелательные номера. Также в Kaspersky Who Calls может автоматически блокировать все звонки от пользователей не из списка контактов — это особенно актуально для пожилых людей и детей.