Камеры начали фиксировать среднюю скорость на дорогах Казахстана

Нововведения коснутся всех водителей, передвигающихся по дорогам международного и республиканского значения.

4 декабря, вступил в силу закон, касающийся изменений в сфере дорожного движения. Ключевым моментом изменений является введение ответственности за превышение «средней скорости» на прямолинейных участках, которое будет фиксироваться камерами, передает Kazpravda.kz.

«Средняя скорость» высчитывается путем деления пройденного пути на промежуток времени. Штраф составит от 5 до 40 МРП в зависимости от допущенного превышения средней скорости. То есть, на разных участках дорог «средняя скорость» будет разной — согласно формуле, которая будет индивидуально высчитывать автоматически каждый автомобиль», — рассказала старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.