Бесплатный Wi-Fi появится в парках Караганды

В городе продолжают работать над созданием комфортной среды для жителей.

Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на встрече с местными жителями проинформировал о планах организовать бесплатный Wi-Fi-доступ в парках города, передает Kazpravda.kz.

«Наша цель — сделать Караганду комфортной для пеших прогулок. В этом нам помогают урбанисты, которые вносят свои предложения и разрабатывают проекты. В этом году благоустроили семь скверов. Особое внимание уделяем крупному проекту по благоустройству сквера Сарыарка на Юго-Востоке. Работы еще не завершены, в следующем году этот сквер должен стать новой точкой притяжения для жителей города», — сообщил глава региона.

Ермаганбет Булекпаев поручил акимату города организовать зимние активности в скверах и парках всех районов. Если позволит погода, зальют семь катков. Один из катков и горка появятся в сквере на улице Сарыарка.