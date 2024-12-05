Антимонопольщики проверят сотовых операторов на сговор

Расследования были начаты по статье 170 Предпринимательского кодекса, в части согласованного повышения тарифов.

Агентство по защите и развитию конкуренции РК начало расследование в отношении сотовых операторов АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком — Сервис» (Тele2/Altel) и ТОО «Кар-Тел» (Beeline). Расследование были начаты по статье 170 Предпринимательского кодекса, в части согласованного повышения тарифов в рамках рассмотрения фактов роста цен на услуги сотовой связи в 2023 году, передает Sputnik.

«В связи с обнаружением в действиях сотовых операторов установления одинаковой стоимости звонков за одну минуту разговоров в тарифных планах в размере 18 тенге им были направлены уведомления о прекращениях выявленных признаков путем обоснованного снижения цен», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в ноябре 2024 департамент по Астане вынес в отношении ТОО «КаР-Тел» уведомление об устранении признаков злоупотребления доминирующим положением — оператор ограничивал потребителей в выборе скорости домашнего интернета в тарифных пакетах.

«По аналогичному признаку нарушения законодательства в отношении АО „Казахтелеком“ начата процедура расследования», — уточнили в ведомстве.

Антимонопольщики пообещали проверить все факты повышения цен в 2024 году и дать правовую оценку в установленном законодательством порядке.