Школьники из Атырау разработали «умные очки», вошедшие в топ-100 проектов мира

Устройство работает на базе искусственного интеллекта.

Проект «Умные очки», созданный учениками 11 класса Атырауского лицея «Білім-инновация» Хайдаром Атагуллой и Каирханом Лукпановым, вошел в топ-100 лучших мировых проектов по версии престижной программы 100 Rise Global Winners 2024. Устройство, разработанное на базе искусственного интеллекта RikaAI, предлагает интуитивно понятное управление через нажатие и взаимодействует с пользователем с помощью голосовых команд через наушники. Очки оснащены камерой, микрофоном и корпусом, напечатанным на 3D-принтере, передает Kazpravda.kz.

Функционал включает ответы на вопросы, как у ChatGPT или Wikipedia, сканирование и чтение текста для облегчения повседневных задач, распознавание препятствий для предотвращения падений людей с ограниченным зрением, описание окружающей обстановки.

«Очки — шаг к улучшению жизни людей с ограниченными возможностями. Мы продолжим развивать устройство и добавлять новые функции», — говорит Каирхан Лукпанов.

Включение проекта в топ-100 Rise Global Winners подтверждает высокий уровень казахстанских разработок и талантливой молодежи. Эта программа ежегодно поддерживает самые перспективные инновации, предоставляя победителям доступ к ресурсам, менторству и мировому образованию.

Ранее проект стал победителем конкурса Jasscience-2024, а один из авторов, Хайдар Атагулла, получил возможность бесплатного обучения в любом университете мира.