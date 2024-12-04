ОФ «Қазақстан халқына» масштабирует проект «Развитие потенциала малокомплектных сельских школ с использованием цифровых технологий»

Это делается для повышения доступности и качества образования в сельской местности.

Председатель правления ОФ «Қазақстан халқына» Болат Жамишев на заседании правительства по вопросам развития сельских школ рассказал о проектах, которые Фонд реализует в рамках повышения доступности и качества образования в селах.

По его словам, был проведен анализ текущих проблем в сфере образования для того, чтобы определить направление, где бы фонд смог оказать поддержку. Результаты исследований показали, что наиболее уязвимым является сельское образование, где половина учебных заведений является малокомплектными. В этой связи ОФ «Қазақстан халқына» дал старт проекту «Развитие потенциала опорных школ в сельской местности», направленному на сокращение разрыва в обучении между городскими и сельскими школами.

По словам Болата Жамишева, за три года создано 135 опорных школ из 191 запланированной. Еще 56 планируется сдать в 2025 году. На оснащение опорных школ фондом выделено 33,5 млрд тенге. Кроме того, фондом совместно с Министерством просвещения и акиматами регионов реализован проект «Развитие потенциала малокомплектных сельских школ Актюбинской области с использованием цифровых технологий», когда преподаватели опорных школ преподают в малокомплектных учебных заведениях. За счет средств ОФ «Қазақстан халқына» оснащено 134 малокомплектные школы на общую сумму свыше 1,8 млрд тенге.

В учебных заведениях, где обучается свыше 80 детей, организованы «цифровой» кабинет для организации онлайн-обучения, занятий по робототехнике и предметный кабинет науки — по биологии, химии, физике. А там, где менее 80 учеников, создан универсальный кабинет для организации онлайн-обучения.

В ходе реализации проекта было апробировано 4 модели организации учебного процесса, проведено 12 тысяч онлайн-уроков.

«Единственный способ обеспечить надлежащее обучение в малокомплектных школах — реализовать проекты по внедрению онлайн и офлайн обучения. Учителя из опорных школ должны отвечать за качество образования в малокомплектных школах. Они должны получать за это дополнительное вознаграждение. Периодически посещать эти малокомплектные школы», — отметил Болат Жамишев.

Он добавил, что фонд «Қазақстан халқына» готов участвовать в тиражировании этого проекта в Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.