АФМ накрыло майнинговую ферму в Темиртау

Проводится досудебное расследование.

Факт организации незаконной майнинговой фермы в городе Темиртау установлен АФМ при координации прокуратуры Карагандинской области. Подозреваемый на территории производственной базы в Темиртау в металлических контейнерах установил комплекс вычислительных устройств, специально созданных для майнинга криптовалюты. В ходе обысков на объекте было обнаружено и изъято 156 единиц майнингового оборудования (ASIC) и другие комплектующие устройства, передает Kazpravda.kz.

По данным агенства, с начала года выявлено 11 фактов организации незаконных майнинговых ферм, общая сумма преступного дохода которых составила почти 440 млн тенге. В ходе расследования было арестовано майнинговое оборудование на сумму 269 млн тенге, а также добыто цифровых активов на сумму 373 млн тенге.

Только по двум уголовным делам, направленным в суд, общий преступный доход составил 216 млн тенге. В рамках этих дел арестовано имущество на сумму 1,1 млрд тенге и цифровые активы на сумму более 30 млн тенге.

«Незаконная деятельность в сфере майнинга криптовалют приводит к возникновению рисков, представляющих угрозу экономической безопасности страны, а также способствует сбоям поставки и дефициту электроэнергии для потребителей и предпринимателей. Агентство по финансовому мониторингу предупреждает, что указанный вид деятельности разрешен только при наличии соответствующей лицензии», — предупредили в надзорном органе.