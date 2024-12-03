Казахстан и Китай начали обмен «дозволами» в электронном виде

Внедрение электронного бланка максимально облегчает процесс перевозок грузов.

Обмен иностранными бланками разрешений — документами, дозволяющими перевозчикам выезжать за рубеж с грузом — между Казахстаном и Китаем переведен в электронный формат. Об этом сообщили в комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля Минтранспорта Казахстана. С начала этого года с Китайской стороной произведен обмен бланками разрешений для перевозки грузов в количестве 190 000 единиц. Это рекордный показатель. Профильные ведомства двух стран провели переговоры о дополнительном обмене ИБР в количестве 40 тысяч единиц. Примечательно, что 30 тысяч единиц ИБР обменено уже по новой системе — в электронном формате. Обмен дополнительных бумажных 10 тысяч ИБР произведен 29 ноября, передает Sputnik.

«В ночь с 26 на 27 ноября текущего года в тестовом режиме был апробирован пропуск первых грузовых транспортных средств. После успешной тестовой апробации электронная система внедрена официально», — сообщили в пресс-службе министерства транспорта Казахстана.

За последние два года обмен разрешительными документами с КНР увеличился с 50 тысяч до 230 тысяч. В целом, показатель участия казахстанских перевозчиков в международных автоперевозках вырос с 31% (в 2021 году) до 52% (в 2023 году). На сегодняшний день Казахстан осуществляет обмен иностранными разрешениями с 42 странами мира. В текущем году произведен рекордный обмен — 364 705 ИБР.

Переход на электронный формат обмена ИБР стал возможным благодаря документу, подписанному в мае 2023 года в рамках государственного визита Главы государства в город Сиань. Конкретные сроки внедрения электронного формата определены в рамках встречи премьер-министра Казахстана с его китайским коллегой в Шанхае в сентябре этого года.