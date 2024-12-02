На 12% могут повысить комиссию за переводы между картами в РК

Еще одна инициатива проекта нового налогового кодекса — обложить все платежные операции НДС.

В Казахстане планируют увеличить размер комиссии за переводы денежных средств между счетами. Как сообщил мажилисмен Асхат Аймагамбетов, сейчас, к примеру, комиссия за перевод с карты на карту составляет 150 тенге. Но если норма, предложенная в новом проекте Налогового кодекса, будет принята, такие переводы могут стать почти на 12% дороже, передает Liter.kz.

Депутат отметил, что в планах Министерства экономики — обложить все платежные операции НДС. Обслуживание пластиковых карт, переводы с карты на карту, со счета на счет, перечисления и банковские услуги могут значительно подорожать.

«Минэк утверждает, что банки покроют эти расходы сами, но давайте будем честными — это миф. Банки никогда не упустят возможности переложить затраты на клиентов. Это не благотворительные организации. Самое удивительное — против этой нормы уже выступили Нацбанк, Ассоциация финансистов, эксперты и даже „Атамекен“. Однако Министерство экономики все равно включило ее в проект кодекса», — говорит Асхат Аймагамбетов.

Мажилисмен отметил, что депутаты предложили поправки для изменения этой нормы. По его словам, проблему бюджетного дефицита нужно решать за счет сокращения неприоритетных расходов, более рационального использования бюджета, отмены льгот и повышения налогов для сфер, получающих сверхдоходы, увеличения КПН банков и т. д.