Работники и работодатели Казахстана смогут оценить друг друга на портале HR Enbek

Новый функционал заработает в 2025 году.

Работники и работодатели Казахстана смогут поставить друг другу оценку и оставить отзывы. В 2025 году такая возможность появится на портале трудовых ресурсов HR Enbek. Отзывы работники смогут оставлять о текущем и прошлых местах работы, а работодатели — об имеющихся и уволенных сотрудниках, передает Sputnik.

«Оставляя отзыв, необходимо подписать его при помощи электронной цифровой подписи для гарантии его подлинности. Посмотреть свои отклики можно в соответствующем разделе во вкладках „Мои отзывы“ (оставленные пользователем) и „Отзывы обо мне“ (полученные пользователем). Все данные о созданных и полученных отзывах можно выгрузить в формате документа», — пояснили в Минтруда.

Работник и работодатель также могут оставить по одному комментарию на отзыв, что позволяет дополнить или уточнить информацию о сотрудничестве.

В настоящее время работодатели при отборе кандидатов на трудоустройство могут запросить отзывы по работнику с предыдущих мест работы. При этом, кандидату направляется запрос на согласие через SMS с номера 1414 или в личный кабинет на портале, а также в мобильном приложении HR Enbek. Получить доступ к информации работодатель может только после получения согласия.

Новшество упростит процесс найма и поиска работы, уверены в Минтруда.