Участники AI'preneurs запустили 21 стартап с нуля

7 из них уже получили финансирование.

Акселерационная программа AI’preneurs, направленная на развитие стартапов в сфере искусственного интеллекта, привлекла 250 заявок, из которых 50 талантливых специалистов — разработчиков, инженеров, менеджеров и предпринимателей — были отобраны для участия. Участники создали 21 стартап, 9 из которых успешно прошли программу акселерации, а 7 лучших команд получили финансирование в рамках программы Seed Money.

AI’preneurs — это акселерационная программа Astana Hub, где собираются лучшие специалисты из разных сфер, чтобы сформировать команду и разработать AI-стартап. В рамках программы участники прошли интенсивный четырехмесячный путь от формирования команды и идеи до создания стартапа и выхода на рынок.

«AI’preneurs — это уникальная программа, ставшая первой в Казахстане платформой для запуска стартапов в сфере искусственного интеллекта. Здесь проекты создаются с нуля и за короткое время достигают впечатляющих результатов. Первые выпускники задали высокий стандарт: стартап AI CARD внедряет решения в столичных больницах, AVM.AI подписал контракты с крупными компаниями, успешно протестировал рабочий MVP на более чем 30 пользователях и обучил модель с 1 миллиардом параметров, распределив ее между дата-центрами во Франции и США. Chat Insider AI, начав с простой идеи, сегодня продает свой сервис анализа рабочих чатов казахстанским и европейским клиентам, а KAFTAN предлагает инновационный подход к изучению тюркских языков. Мы намерены масштабировать программу, чтобы привлечь еще больше талантов. Уверен, что проекты, созданные в рамках AI’preneurs, станут драйверами глобального успеха и внесут значительный вклад в развитие технологий», — рассказал Магжан Мадиев, генеральный директор Astana Hub.

AI’preneurs не только продемонстрировала высокий уровень подготовки IT-специалистов, но и подчеркнула потенциал страны в развитии AI-решений. В рамках программы команды получили доступ к менторской поддержке, инфраструктуре технопарка и международным контактам, что обеспечило их уверенный старт. Важную роль в процессе акселерации сыграли ведущие трекеры Евгений Фролов и Николай Тян, которые на протяжении всего акселератора работали со стартапами, предоставляя руководство и разбор гипотез на еженедельных бордмитингах.