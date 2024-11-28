Abai University внедряет инновации с Google Workspace и ИИ

Преподаватели смогут использовать Gemini для создания интерактивных учебных материалов, автоматизации рутинных задач и анализа.

В КазНПУ имени Абая совместно с Министерством науки и высшего образования РК и компанией Google запущен инновационный проект, направленный на трансформацию образовательного процесса с помощью самых передовых технологий. В рамках этого проекта университет будет использовать Google Workspace for Education в образовательном процессе и новейшую модель искусственного интеллекта Google Gemini, предоставляя обучающимся и преподавателям доступ к современным инструментам для обучения, сотрудничества и исследований, передает Liter.kz.

Google Workspace for Education — это комплексный набор инструментов, включая Gmail, Документы, Таблицы, Презентации, Meet и Classroom, которые обеспечивают эффективную коммуникацию, совместную работу над проектами и доступ к учебным материалам в любое время и из любого места.

Интеграция Gemini, передовой языковой модели от Google, в образовательный процесс открывает новые возможности для персонализированного обучения, анализа данных и решения сложных задач. С помощью Gemini студенты смогут получать быстрые и точные ответы на свои вопросы, генерировать идеи для творческих проектов и углублять свое понимание сложных тем. Преподаватели смогут использовать Gemini для создания интерактивных учебных материалов, автоматизации рутинных задач и анализа успеваемости студентов.

По словам проректора по цифровизации Abai University Нуркена Мусабаева, этот проект подчеркивает стремление вуза к постоянному совершенствованию образовательного процесса через цифровизацию и предоставлению обучающимся и преподавателям самых современных цифровых инструментов для достижения успеха в обучении и повышения качества образования.

Проект с Google — ключевой шаг в стратегии КазНПУ имени Абая по внедрению инновационных технологий и достижению статуса Цифрового университета. Он обеспечит студентов и преподавателей современными инструментами для успешного обучения и научной деятельности. Университет продолжит развивать цифровые проекты, создавая эффективную и комфортную образовательную среду, соответствующую актуальным требованиям времени.