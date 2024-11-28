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Ветроэлектростанцию на 100 мВт построят в Туркестанской области

    Казахстанско-российские ВИЭ выдадут свыше одного гигаватта экологически чистой энергии

    РФ и РК в этом году отметили юбилей — пять лет с начала реализации программы совместных действий в области производственной кооперации.

    28 ноября 2024 10:06, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    Год назад было подписано Межправительственное соглашение о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем Казахстана и России, реализация которого позволит укрепить фундамент партнерства сторон в энергетической сфере, передает Sputnik.

    «Налажено практическое сотрудничество по строительству теплоэлектростанций в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Довольно активно развивается наше партнерство и в сфере возобновляемых источников энергии. При участии российских партнеров в Казахстане уже реализованы проекты общей мощностью 370 мегаватт. В рамках достигнутых договоренностей в ближайшей перспективе планируется запуск генерации еще одного гигаватта экологически чистой энергии», — отметил Президент Казахстана.

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