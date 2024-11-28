Казахстанско-российские ВИЭ выдадут свыше одного гигаватта экологически чистой энергии

РФ и РК в этом году отметили юбилей — пять лет с начала реализации программы совместных действий в области производственной кооперации.

Год назад было подписано Межправительственное соглашение о мерах по обеспечению параллельной работы энергосистем Казахстана и России, реализация которого позволит укрепить фундамент партнерства сторон в энергетической сфере, передает Sputnik.

«Налажено практическое сотрудничество по строительству теплоэлектростанций в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Довольно активно развивается наше партнерство и в сфере возобновляемых источников энергии. При участии российских партнеров в Казахстане уже реализованы проекты общей мощностью 370 мегаватт. В рамках достигнутых договоренностей в ближайшей перспективе планируется запуск генерации еще одного гигаватта экологически чистой энергии», — отметил Президент Казахстана.