Яндекс Карты начали предупреждать водителей Алматы об опасных участках дороги

Подсказки, доступные на казахском и русском языках, помогут водителям быть внимательнее в местах с повышенной вероятностью ДТП.

Yandex Qazaqstan добавил в навигационное приложение Яндекс Карты голосовые оповещения, предупреждающие об аварийно-опасных участках дорог в Алматы. Данные о них предоставлены прокуратурой города Алматы и основаны на статистике дорожно-транспортных происшествий за 2023–2024 гг. На карту добавлено около 40 таких участков по всему городу Алматы. Среди них — пересечение проспекта Турара Рыскулова и улицы Бауыржана Момышулы в Алатауском районе, пересечение проспекта Алтынсарина и улицы Шаляпина в Ауэзовском районе, участок дороги вдоль улицы Бориса Лавренева от микрорайона Алтай до микрорайона Жулдыз в Турксибском районе и другие.

Звуковые оповещения в Яндекс Картах срабатывают, если водитель превышает установленное ограничение скорости, минимум за 300 метров до опасного участка.

«Около 90% пользователей Карт в Казахстане используют голосовые подсказки. Задача этих оповещений — безопасно и своевременно предупреждать водителя об изменениях, будь то предстоящий маневр или приближающееся препятствие на дороге, — отметил Тимур Шалекенов, руководитель Yandex Qazaqstan. — Надеемся, что появление дополнительных предупреждений поможет алматинцам водить комфортно и безопасно».

Чтобы включить оповещения, достаточно зайти в настройки приложения, выбрать «Звуки и оповещения» и «Опасные участки».

Отметим, что опасные участки на карте маршрута для Алматы показывает и 2Гис.