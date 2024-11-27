673 тысяч тенге: названа среднемесячная зарплата казахстанских IT-специалистов

Жаслан Мадиев рассказал, что в Казахстане увеличилась занятость в IT-сфере.

По его словам, в 2024 году IT-отрасль Казахстана продолжила динамичный рост, и количество IT-компаний достигло 18 683, передает Zakon.kz.

«Рост на 16% за последние три года. За аналогичный период среднемесячная заработная плата IT-специалистов увеличилась на 54%. Она достигла 673 тыс. тенге. Это отражает высокий спрос на квалифицированные кадры и конкурентоспособные условия труда. Занятость в IT-сфере увеличилась на 12%. Она достигла 187 тыс. человек. В 2018 году был запущен международный технологический парк Astana Hub. Сегодня он демонстрирует впечатляющий рост. Он подтверждает свою роль в качестве центра развития IT-стартапов в Казахстане», — озвучил Жаслан Мадиев.

Он подчеркнул, что технопарк объединил более 1,5 тыс. участников. Среди них 1102 — местные и 437 — зарубежные компании.

«Общая выручка участников составила 1,2 трлн тенге. Рост в 31 раз за последние пять лет. Экспортная выручка за три квартала текущего года достигла 143 млрд тенге. Годовой рост уже более чем в 10 раз за четыре года. Таким образом, Astana Hub продолжает укреплять свои позиции как ведущий технопарк в регионе. Развитие региональных хабов стало ключевым элементом нашей инновационной экосистемы. На сегодняшний день по всей стране действует 17 региональных IT-хабов. Они активно способствуют развитию местных стартапов и предпринимательства. Все программы по развитию стартапов и IT-индустрии доступны региональным IT-хабам», — дополнил Жаслан Мадиев.

Министр заявил, что до конца года планируется подключить еще один хаб в Петропавловске. По его словам, таким образом региональные хабы становятся важным драйвером развития IT-индустрии в Казахстане. Это способствует раскрытию талантов и созданию сильной инновационной экосистемы.