Премьер-министр РК Олжас Бектенов обсудил с председателем совета директоров, генеральным директором и президентом EPAM Systems Аркадием Добкиным вопросы сотрудничества в области цифровизации, IT-образования и развития технологической экосистемы Казахстана.

В ходе беседы рассмотрены современные тренды развития мирового рынка технологий и перспективы создания новых совместных бизнес-решений, исследовательских инициатив, в том числе в рамках открытия лаборатории искусственного интеллекта в Национальном центре искусственного интеллекта.

EPAM Systems — мировой лидер в области разработки программного обеспечения и консалтинга. Сегодня компания EPAM представлена более чем в 17 городах Казахстана и насчитывает около 1 тыс. сотрудников, услуги на сумму более $40 млн экспортированы в 2024 году в рамках участия в Astana Hub.

В направлении развития IT-образования стороны подчеркнули важность учебного центра EPAM Kazakhstan, который обучил более 5 тыс. специалистов. В рамках программы Tech Orda компания обучила более 700 студентов IT-навыкам по ключевым направлениям, включая Java, Python и Data Engineering. В текущем году для обучения отобрано еще 300 студентов.

«Президент Касым-Жомарт Токаев поставил стратегическую задачу. Казахстан должен стать территорией тотальной цифровизации и ускоренного развития искусственного интеллекта. Нами в данном направлении ведется работа. За 5 лет объем экспорта IT-услуг вырос с $30 млн до $600 млн. Однако этого недостаточно, у нас большой потенциал. Казахстанские специалисты являются талантливыми и конкурентоспособными. Сотрудничество с мировыми гигантами позволит нам повысить эффективность и обеспечить развитие опережающими темпами», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Аркадий Добкин отметил благоприятный инвестиционный климат в Казахстане и озвучил ряд предложений для дальнейшего сотрудничества в области цифровизации и внедрения новых технологий в реальный сектор экономики.

По итогам встречи министру цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности поручено усилить сопровождение проектов с обеспечением необходимого содействия.