Qarmet провел первый чемпионат по робототехнике

Saryarka First Championship собрал 120 юных талантов, которые продемонстрировали свои навыки и креативность.

В центре креативных технологий Qarmet успешно прошел первый чемпионат Карагандинской области по робототехнике Saryarka First Championship. Это мероприятие собрало около 120 юных талантов, которые продемонстрировали свои навыки и креативность в области робототехники. Соревнования прошли в атмосфере дружбы и сотрудничества, где дети не только показывали свои навыки в программировании, но и обменивались опытом, учились друг у друга и вдохновлялись на новые идеи.

«Такое событие проводится у нас впервые. 10 команд со всей области смогли показать свои способности в робототехнике. Благодарю всех за активное участие и поддержку. Уверен, что площадка ЦКТ Qarmet будет способствовать дальнейшему развитию робототехники в нашем регионе», — отметил директор по непрофильным активам компании Qarmet Алмас Сиранов.

Победителям соревнований вручили сертификаты от спонсоров и памятные подарки. Центр продолжает свою активную работу. В дальнейшем здесь планируется проведение различных мероприятий по автомоделированию, беспилотно-летательным аппаратам, что будет способствовать развитию инженерных навыков у подрастающего поколения.