ВТБ запустил онлайн-переводы по номеру карты из России в Казахстан

Комиссия за перевод от 50 рублей составляет 0,5%, сумма перевода может варьироваться от 100 до 200 тысяч рублей.

Мгновенные переводы для розничных клиентов по номеру карты с зачислением в тенге в Казахстане запустил российский ВТБ. Услуга позволяет осуществлять переводы в рублях с последующей автоматической конвертацией в национальную валюту Казахстана, передает Sputnik.

«Страны СНГ, включая Казахстан, стали ключевыми направлениями для отправки переводов клиентами, и мы стремимся к тому, чтобы независимый „финансовый мост“ между нашими странами был надежным, доступным и удобным для всех пользователей», —заявил начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.

Отмечается, что за 9 месяцев 2024 года клиенты ВТБ провели более 1,3 млн трансграничных переводов в дружественные страны, что в семь раз превышает показатели 2023 года. Общая сумма таких операций достигла 33 млрд рублей.

Запуск переводов по номеру карты в Казахстан и другие страны — часть стратегии ВТБ по развитию международных финансовых сервисов для розничных клиентов.