КазАвтоЖол внедряет цифровой тенге для повышения прозрачности дорожных работ

Национальная компания запускает пилотный проект на платформе «Цифровой тенге» для реализации дорожно-строительных работ на автодорогах республиканского значения.

Проект направлен на повышение прозрачности и эффективности использования бюджетных средств. Он охватывает два участка автомобильных дорог — в Атырауской области (средний ремонт автодороги «Мукур-Кульсары» км 31-42) и в Павлодарской области (средний ремонт автодороги «Граница РФ (на Омск) — Майкапшагай» км 383-390).

«В рамках пилотного проекта средства, выделенные на ремонт дорог, маркируются на платформе цифрового тенге. Это гарантирует целевое использование финансирования на всех этапах: от подрядчиков до конечных поставщиков», — говорят в компании.

Маркированные цифровые тенге можно направлять исключительно на выполнение предусмотренных обязательств, исключая возможность их обналичивания или перенаправления на иные нужды.

Национальная компания «КазАвтоЖол» продолжает работу над внедрением инноваций, направленных на повышение качества и надежности дорожной инфраструктуры.