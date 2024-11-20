Система распознавания лиц начала работать в двух мегаполисах Казахстана

Инновационный проект разработан в сотрудничестве Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Национальная система видеомониторинга с применением технологий искусственного интеллекта позволяет распознавать разыскиваемых лиц, сигнализировать об оставленных предметах в общественных местах, фиксировать правонарушения в автоматическом режиме. Также компьютерное зрение позволяет по марке, модели и цвету идентифицировать автотранспорт. Под пристальным вниманием умных камер находятся ЖД-вокзалы, аэропорты, гостиницы, улицы, перекрестки, ТРЦ.

В МВД отмечают, что «цифровые сторожи» уже показали свою эффективность. Во время проведения Всемирных игр кочевников в Астане удалось оперативно найти потерявшихся в толпе детей, а также лиц, состоящих на учете, без вести пропавших. При помощи системы видео-аналитики в Астане оперативно распознано и задержано 46 разыскиваемых правонарушителей. Аналогичная работа проводится в Алматы, где на сегодняшний день установлено и задержано 30 таких лиц.

«Внедряемые технологии — новый шаг к созданию умных городов, который позволит повысить уровень общественной безопасности и снизить преступность. Подобные системы активно применяются в Китае, России и странах Европы. Казахстан уверенно становится частью этой мировой тенденции, адаптируя лучшие практики. В дальнейшем планируется расширение видеомониторинга с увеличением количества камер. Это будет происходить поэтапно», — заявили в МВД.

На сегодняшний день вне зависимости от формы собственности в стране имеется 1,359 млн видеокамер, из которых 310 тысяч выведены в ЦОУ и дежурные части полиции.

«Инновационные возможности — большое подспорье в противодействии преступности и обеспечении общественной безопасности в местах массового скопления людей. Главная цель внедряемых систем — создать условия, чтобы каждый гражданин чувствовал себя защищенным в обществе, где царит закон и порядок», — подытожили в ведомстве.