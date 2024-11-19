Членов киберпреступной группы задержали в Уральске

Они похитили у жителей Кызылорды через интернет-ресурсы более 10 млн тенге.

Областной прокуратурой реализуется проект IT TERGEU, основанный на использовании возможностей искусственного интеллекта в судебно-следственной практике. Для своевременного раскрытия и качественного расследования интернет-мошенничеств в области 19 июля была создана группа «Киберпол» из опытных сотрудников прокуратуры и полиции. В рамках проекта, используя возможности искусственного интеллекта, удалось проверить 689 номеров мобильных телефонов по 496 уголовным делам, передает Kazpravda.kz.

По результатам проверок выявлено 134 факта преступлений, нанесших ущерб на сумму более 200 млн тенге, задержано 62 преступника. Помимо этого, за сутки найден 51 человек, числившийся пропавшим без вести. Из зарегистрированных 772 преступлений по факту мошенничества 375 были направлены в суд. В настоящее время на стадии расследования взыскано в общей сложности 439 млн тенге ущерба.

Отмечается, что в августе–сентябре текущего года в рамках проекта IT TERGEU в Уральске были задержаны члены киберпреступной группы, которые путем мошенничества похитили через интернет-ресурсы у жителей Кызылорды более 10 млн тенге.

Прокуратура Кызылординской области призывает граждан быть бдительными при совершении сделок через интернет-ресурсы.