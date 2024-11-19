В ЕАЭС работает интегрированная информационная система для обмена данными

Цифровизация в странах ЕАЭС – путь к безбарьерному внутреннему рынку.

В Евразийском экономическом союзе в целях эффективного и оперативного взаимодействия государств и бизнеса создана интегрированная информационная система ЕАЭС, которая обеспечивает прозрачный, удобный и оперативный обмен данными. ИИС ЕАЭС позволяет решить значительную часть вопросов, возникающих при перемещении товаров в сферах ветеринарного, санитарного, фитосанитарного, транспортного и таможенного контроля, что значительно снижает административные и бюрократические преграды.

ИИС ЕАЭС призвана упростить условия экспорта, увеличить объем взаимной торговли, снизить административные нагрузки на бизнес, обеспечить контроль перемещаемых товаров, а также снять барьеры на внутреннем рынке и избежать появления новых.

Еще в 2015 году был утвержден перечень общих процессов по 21 направлениям сотрудничества в рамках ЕАЭС. Общие процессы — это информационный обмен, который начинается на территории одного государства, а заканчивается — на территории другого. Этот процесс обеспечивается с использованием ИИС ЕАЭС.

В целом в ЕАЭС запланировано запустить 77 общих процессов. На сегодня для государств-членов доступно 39. 27 процессов находится в стадии готовности — 14 из них запустят до конца 2024 года, 13 — в 2025 году. Так с начала 2025 года у государств-членов будет возможность присоединиться к 55% общих процессов.

Отмечается, что полноценная реализация общих процессов является одним из путей достижения безбарьерной среды в рамках ЕАЭС.