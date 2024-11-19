В Алматы состоялся XII Конгресс финансистов Казахстана

Мероприятие, организованное АФК, Национальным Банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, было посвящено теме либерализации и развития финансового сектора.

15 ноября в Алматы прошла традиционная ежегодная встреча профессионалов казахстанского финансового рынка. Программа Конгресса включала два пленарных заседания и четыре панельных сессии с участием руководителей НБРК, министерства финансов РК, АРРФР, Агентства по противодействию коррупции, Ассоциации финансистов Казахстана, Казахстанской фондовой биржи, банков второго уровня, страховых компаний, профучастников рынка ценных бумаг, микрофинансовых организаций и независимых экспертов.

Конгресс финансистов традиционно выступает главной диалоговой площадкой финансового сообщества страны, где обсуждаются важнейшие макроэкономические вопросы и актуальные проблемы развития национальной экономики и финансового сектора. По традиции он проводится в День национальной валюты, когда финансовое сообщество РК отмечает свой профессиональный праздник.

Первое пленарное заседание было посвящено вопросам либерализации финансового сектора и ее влиянию на экономический рост в стране. Участники дискуссии обменялись мнениями о необходимости снижения участия государства в экономике и зависимости бизнеса от нерыночных займов, отказа от практики дискриминации коммерческих банков, расширения мер по поддержке и защиты свободной конкуренции среди участников рынка.

По мнению председателя Совета АФК Елены Бахмутовой развитие финансового сектора неотделимо от общего прогресса в экономике и не может долго существенно опережать преобразования в реальном секторе, обслуживание которого является основной функцией финансовых организаций: «Появление новых клиентоориентированных финансовых экосистем, изменения в каналах и принципах взаимодействия между поставщиками и потребителями финансовых услуг требуют взвешенного и объективного подхода к их регулированию».

В качестве примера глава АФК напомнила о том, что опыт работы одновременно на казахстанском рынке и в периметре МФЦА ускорил появление и распространение новых продуктов и дал толчок либерализации регулирования.

«Мы ожидаем, что в ближайшее время появятся абсолютно инновационные организации, которые сегодня вообще не входят в периметр регулирования. Появление таких организаций будет вызовом для регулятора, но вполне возможно, что оно даст новые точки роста, как для финансового сектора, так и для экономики Казахстана в целом», — считает Елена Бахмутова.

На повестке второго заседания были промежуточные итоги реализации проекта «Цифровой тенге» и вопросы развития национальной цифровой финансовой инфраструктуры. Советник председателя НБРК Бинур Жаленов рассказал о практических результатах применения платформы цифрового тенге.

«⁠В этом году уже запущены первые практические сценарии использования этой платформы. Например, контроль целевого использования средств в рамках целевых трансфертов из Национального Фонда. В ближайшие дни запустится проект цифрового НДС, который позволит предпринимателям ускорить его возврат из бюджета. Мы оцениваем, что до конца года оборот транзакций в цифровом тенге превысит отметку в 200 млрд, а уже в 2025 году платформа будет запущена в целевой модели», — говорит Бинур Жаленов.

Текущее состояние розничного сегмента финансового рынка и перспективы развития кредитов, страховых и инвестиционных продуктов рассматривались в рамках первой панельной сессии. Участники дискуссии поделились опытом предоставления финансовых сервисов в рамках своих экосистем, рассказали о взаимодействии экосистемы, маркетплейса и финансовой организации, новом клиентском опыте и предпочтениях в выборе банка, страховой компании, инвестиционного управляющего портфелем.

Параллельно с розничным направлением в рамках второй панельной сессии финансисты обсудили возможности, ограничения и компромиссы в вопросах финансирования корпоративного сектора.