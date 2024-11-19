АО «НИТ» и Astana IT University подписали меморандум о подготовке IT-специалистов

Соглашение будет способствовать развитию квалифицированных специалистов в сферах AI, GovTech и информационной безопасности.

АО «НИТ» и AITU намерены обмениваться опытом в научно-практических мероприятиях. Стороны также будут развивать совместные программы по микросертификации. Основным условием меморандума станет открытие лаборатории на базе AITU для подготовки специалистов. Это позволит разрабатывать и внедрять специальные курсы для студентов AITU, направленные на изучение передовых технологий, а также повысить отраслевые компетенции сотрудников АО «НИТ» на базе университета. В рамках соглашения также будет реализовано дуальное обучение студентов на базе АО «НИТ».

Сотрудничество также позволит реализовать программы MBA в области IT/GovTech для повышения квалификации управленцев и внедрения стандартов в IT-отрасли Казахстана. В список лекторов AITU будут включены сотрудники АО «НИТ».

Стоит подчеркнуть, что АО «НИТ» уже помогает студентам 38 вузов и колледжей проходить производственные практики в рамках ранее достигнутых соглашений. Меморандум с AITU — это уникальная возможность для развития профессиональных компетенций в рамках прикладной деятельности ведущей IT-компании страны. Студенты AITU смогут пройти стажировку, работая с реальными кейсами, в составе команды-практиков АО «НИТ», а также получат возможность дальнейшего трудоустройства.