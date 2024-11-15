Прямой эфир: PROFIT Education Day 2024

Трансляция с конференции об информационных технологиях в сфере образования в РК.

15 ноября в Алматы проходит конференция PROFIT Education Day 2024, где обсуждается тема информационных технологий в сфере образования.

Мы приготовили для вас много интересного! Крутые спикеры, горячие темы, отличные призы! Но во всех активностях смогут принять участие только зарегистрированные пользователи! Регистрируйтесь на сайте конференции. Свои вопросы вы сможете задать спикерам в комментариях к трансляции или на официальных страницах Profit в соцсетях.

Присоединяйтесь к прямой трансляции:

Программа конференции:

8:30 — Регистрация, приветственный кофе.

9:20 — Открытие конференции.

9:30 — Цифровизация высшего образования в РК и сотрудничество с ТНК. Нурсултан Махатов, директор Департамента цифровизации и государственных услуг, Министерство науки и высшего образования РК.

9:50 — Образование сегодня. Панельная дискуссия.

10:50 — Современное образование под контролем: успешные кейсы создания безопасной и эффективной учебной среды от школьного автобуса до аудитории на базе решений Hikvision. Акан Кулжан, директор проектного направления Hikvision Kazakhstan; Галина Сизаско, руководитель по развитию, Торговый дом «Intant».

11:10 — «Меня всем слышно?» — лучшие акустические решения для учебных классов и аудиторий. Евгений Ильницкий, инженер по продажам и технической поддержке, Biamp.

11:30 — Перерыв.

12:00 — Цифровизация инфраструктуры образовательного пространства. Аскар Сатыбеков, директор Logic Computers.

12:20 — От напряжометра до квантометра! Ади Амиров, специалист по продажам ТОО «ЛинкМастер Казахстан».

12:40 — Использование «сов» для гибридного обучения. Дмитрий Карих, коммерческий директор, Avular.

13:00 — Обеденный перерыв.

13:50 — Розыгрыш призов.

14:00 — Искусственный интеллект в образовании: обзор стратегий и усилий по интеграции. Антон Заграничный, научный сотрудник Лаборатории инноваций в образовании Института образования, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

14:20 — Цифровые библиотеки в Казахстане. Жулдыз Омарбек, CEO Цифровая библиотечная система «Qazaq Mura».

14:40 — ИИ — друг или враг учителя? Опыт создания интеллектуального ассистента на платформе TopIQ.kz. Елена Капранчик, руководитель департамента цифрового развития ТОО «Алматыкiтап баспасы».

15:00 — AR и VR: Расширенная реальность и виртуальная реальность в образовательном процессе. Асылбек Исахов, ректор, Международный университет информационных технологий.

15:20 — Играй и создавай: обучение через участие в разработке open-source игр. Александр Мезин, директор центра мультимедийных технологий, старший научный сотрудник, GameLab KBTU.

15:40 — Перерыв.

16:10 — Мы дарим знания! Аружан Саин, общественный деятель.

16:30 — Управление университетом в эпоху ИИ. Махмут Томанов, член правления, проректор по стратегическому развитию и ИТ, Кызылординский университет имени Коркыт ата.

16:50 — Онлайн-образование: почему это становится важно для Казахстана? Нуркен Халыкберген, ректор, Университет Мирас.

17:10 — Розыгрыш призов, закрытие конференции.