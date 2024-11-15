В Астане запустят пилотный проект по электронному подписанию акта приемки объекта в эксплуатацию

Проект совместного приказа Министерства промышленности и строительства и МЦРИАП размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 28 ноября.

В настоящее время акт приемки объекта в эксплуатацию подписывается на бумажном носителе. В рамках цифровизации строительной отрасли планируется запуск пилотного проекта по электронному подписанию акта приемки объекта в эксплуатацию в Астане со сроком реализации один год, передает Zakon.kz.

«Реализовать пилотный проект по формированию акта приемки объекта в эксплуатацию, постановки его на учет местного исполнительного органа, внесения идентификационных и технических сведений на вновь созданное недвижимое имущество и оказания государственной услуги «Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество», — говорится в документе.

Также разработан Алгоритм по формированию акта приемки.

В случае положительного опыта и достижения поставленных целей пилот будет применен на территории всей страны.