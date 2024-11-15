Следите за новостями

Цифра дня

90% сельских населенных пунктов d HR будет покрыто оптоволокном

    В Астане запустят пилотный проект по электронному подписанию акта приемки объекта в эксплуатацию

    Проект совместного приказа Министерства промышленности и строительства и МЦРИАП размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 28 ноября.

    15 ноября 2024 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Общество

    В настоящее время акт приемки объекта в эксплуатацию подписывается на бумажном носителе. В рамках цифровизации строительной отрасли планируется запуск пилотного проекта по электронному подписанию акта приемки объекта в эксплуатацию в Астане со сроком реализации один год, передает Zakon.kz.

    «Реализовать пилотный проект по формированию акта приемки объекта в эксплуатацию, постановки его на учет местного исполнительного органа, внесения идентификационных и технических сведений на вновь созданное недвижимое имущество и оказания государственной услуги «Государственная регистрация прав (обременений) на недвижимое имущество», — говорится в документе.

    Также разработан Алгоритм по формированию акта приемки.

    В случае положительного опыта и достижения поставленных целей пилот будет применен на территории всей страны.

    Подписывайтесь на каналы Profit.kz в Facebook и Telegram.